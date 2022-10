Grootste editie ooit van Museum Night Fever lokt 16.000 bezoekers

LEUVEN/BRUSSEL Gepensio­neer­den die nog actief zijn als deurbode in rechtbank slaken noodkreet: “We willen nog iets terugdoen voor maatschap­pij, maar dan mag er wel iets tegenover staan”

De deurbodes in de rechtbank zijn een uitstervend ras. Dat komt niet alleen omdat alleen gepensioneerden in aanmerking komen voor de job, maar de verloning is niet echt navenant. Bodes in Leuven en Brussel slaken daarom een noodkreet. “We werken wel voor justitie, maar ze erkennen ons niet.”

22 oktober