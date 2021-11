“Grootschalige drugsoperatie” in Brusselse gemeenten levert tientallen arrestaties op

Volgens Sarah Frederickx van de politiezone Brussel Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst) gaat het om een “grootschalige operatie”. “Deze actie is het resultaat van een breed onderzoek van onze lokale recherche, die daar heel wat tijd, mensen en moeite in heeft gestoken.”

Ook buiten Brussel

De resultaten worden later vandaag meegedeeld door het parket - sommige huiszoekingen zijn nog gaande. In ieder geval gaat het om een aanzienlijke buit. “We hadden een idee van wat we zouden kunnen aantreffen en die verwachtingen zijn ingelost. Het resultaat? Wel, het klassieke van wat er in drugshandel omgaat.”

De actie speelde zich vooral af in de Peterboswijk in Anderlecht, maar ook in andere Brusselse gemeenten werden huiszoekingen verricht, net als in gemeenten in de rand rond Brussel. “Maar de hoofdmoot zat in Anderlecht.”