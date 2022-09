Grondige make-over voor inleefatelier Studio Globo Kuregem: “Willen kinderen laten stilstaan over de kansen die diversiteit biedt”

Het inleefatelier van Studio Globo biedt al sinds 2002 lespakketten aan in Kuregem. “Voordien hielden we onze vormingen in klasjes op het dakplein, ‘Wonen op het Dak’ heette dat toen ”, legt Carine Jespers uit, teamhoofd basisonderwijs bij Studio Globo. “Maar na twintig jaar vonden we dat het tijd werd voor vernieuwing. Het huidige gebouw werd volledig gestript en opnieuw ingericht, en ook het lessenpakket kreeg een update.”

De vormingen bestaan uit drie stappen, en zijn gericht aan leerlingen uit het vierde en vijfde studiejaar: “In de eerste les leren we de kinderen reflecteren over hun eigen, meervoudige identiteit”, vertelt Jespers. “Iedereen heeft zijn eigen gedachten, talenten en dromen. Dat willen we hen bijbrengen. In de volgende stap geven we hen mee dat ook anderen niet in een woord zijn te omschrijven. Zo ontdekken de kinderen dat hoewel iedereen verschilt, er ook veel gelijkenissen zijn, en op welke manier we die kunnen benutten om samen iets moois te maken. Het thema van onze inleefruimte is dan ook de zebra, een dier dat ondanks de verschillende strepen en persoonlijkheden toch in kuddes leeft.”

Volledig scherm De werking van Studio Globo. © Jan van Bostraeten

Escape-room

De lessen worden gegeven in de vorm van een escape-room. “Eerste laten we de kinderen vertellen over een heldendaad die ze met de klas hebben verricht. Die mogen ze archiveren. Maar om in die ruimte te geraken, moeten ze in 6 kleine groepjes opdrachten volbrengen. Daarvoor zijn er 6 aparte ruimtes voorzien als doolhof. Tijdens de opdrachten leren de kinderen elkaars diversiteit en talenten benutten om samen het eindpunt te bereiken. Op het einde volgt er een reflectiemoment, waarbij we aan de kinderen vragen hoe ze de dag beleefd hebben en wat ze hebben bijgeleerd.”

De inleefruimte ontvangt voornamelijk Brusselse scholen, maar ook scholen buiten de regio brengen geregeld een bezoekje. “We organiseren ook buurtwandelingen door Kuregem, om leerlingen te informeren rond vooroordelen en inclusie. Daar hebben we al veel positieve reacties op gekregen. We zitten dan ook in een heel diverse wijk, een ‘eye-opener’ voor velen. Dat die diversiteit ondanks alle negativiteit toch mooie kansen kan bieden, dat willen we bijbrengen aan de kinderen”, besluit Jespers.

