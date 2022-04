Groepsvordering tegen VW volgend jaar voor rechter

Volkswagen gaf eind 2015 toe dat het autoconcern wereldwijd 11 miljoen dieselwagens uitgerust had met sjoemelsoftware, waardoor de schadelijke uitstoot bij tests kon worden gemanipuleerd. D’Ieteren gaf op zijn beurt mee dat in België meer dan 300.000 voertuigen betrokken waren van de merken Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Test Aankoop startte daarop een groepsvordering tegen het autoconcern en de invoerder, en die groepsvordering werd in december 2017 door de Brusselse rechtbank van eerste aanleg ontvankelijk verklaard. De rechtbank aanvaardde bovendien de opt-outprocedure, waardoor de consumentenorganisatie alle consumenten mocht vertegenwoordigen die sinds 1 september 2014 een wagen met sjoemelsoftware aankochten (nieuw of tweedehands). Alleen wie uitdrukkelijk meldde dat hij niét wilde deelnemen aan de groepsvordering, werd uitgeschreven. Na een onderhandelingsfase kwam het dossier opnieuw voor de rechtbank, en werden conclusietermijnen en een pleitdatum bepaald. Die pleidooien hadden maandag moeten plaatsvinden, maar werden uitgesteld nadat Volkswagen extra argumenten had aangebracht, waarop Test Aankoop nog moet kunnen antwoorden. De pleidooien zullen nu in mei 2023 plaatsvinden.