Groene EU wil geen Gekke Henkie zijn: niet-Europese bedrijven moeten heffing betalen voor CO2-uitstoot

Drogenbos Vrijwilli­gers planten bomen aan in Frankveld

Er worden deze week heel wat bomen geplant in Drogenbos. Wie wil kan nog een handje mee helpen. Op donderdag 14 en vrijdag 15 december gaan vrijwilligers aan de slag aan het Frankveld. Het gaat om een actie van de gemeente Drogenbos en de vzw Bûûmplanters die zoveel mogelijk bomen wil planten in en rond de hoofstad. De plaatsen zijn beperkt maar inschrijven voor vrijdag kan nog via deze link.

13 december