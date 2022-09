Groen licht voor ontwikkeling nieuwe KU-Leuven campus

Het kloppend hart van het project wordt de ‘living’ campus van de KU Leuven, in de plint (onderste gedeelte) van het gebouw. Daar worden auditoria, leslokalen, een leercentrum met bibliotheek, praktijklokalen en ontmoetingsruimten ondergebracht. In totaal zal het universiteitsgebouw 21.000 vierkante meter bedragen. De toegang tot de parkeergarage aan de Pachecolaan zal er verdwijnen, alsook de glazen kubus. Daardoor komt er plaats vrij voor een verblijfsruimte met bomen en planten.

Er komen ook twee uitbreidingen aan de plint die in totaal 7.000 vierkante meter zullen bedragen. Daar zouden mogelijks studentenwoningen, landschapskantoren en gemeenschappelijke eet- en leefruimten voorzien worden. “We zijn opgetogen dat het Brussels Gewest zich kan vinden in de plannen voor de site,” zegt rector van de KU Leuven, Luc Sels. “De renovatie van het Pacheco-gebouw biedt ons de nodige onderwijs- en onderzoeksruimte voor het toenemend aantal collega’s en studenten die de weg vinden naar KU Leuven in Brussel. Bovendien willen we dit project ook aangrijpen om samen met onze partnerhogescholen Odisee en LUCA in te zetten op nieuwe onderwijs- en werkvormen, iets waartoe deze ruime zich ook prima leent.”

De nieuwe campus kadert in een breder stadsproject, dat de Noordwijk wil omvormen tot een levendig stadsdeel. De komende jaren worden er nieuwe woningen, hotels en restaurants, kantoren, openbare ruimtes en een nieuwe tramlijn toegevoegd in de buurt. “We geven een prachtige toekomst aan een iconisch Brussels gebouw”, voegt Brussels staatssecretaris van stedenbouw, Pascal Smet (one.brussel-Vooruit), toe. “Tal van stedelijke functies worden er gecombineerd zodat er 24/7 activiteit zal zijn in en rond het gebouw. Een enorme push aan een buurt in volle ontwikkeling, en een uithangbord van hoe we vandaag in Brussel aan stedenbouw doen.”