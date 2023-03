Groen covoorzitter Nadia Naji bezoekt Delhaize waar zelf nog gewerkt heeft: “Heel wat onzekerheid onder het personeel”

Protest tegen circulatie­plan Faubourg flakkert weer op: "Mensen lopen gefrus­treerd rond”

In de wijk Faubourg is het verzet tegen het circulatieplan opnieuw wakker geworden. Enkele bewoners willen hun stem laten horen bij de stad, nu de evaluatie van de proefopstelling in het zicht komt. “De situatie weegt op onze gezondheid”, zegt Filip Eerdekens, die in de wijk woont.