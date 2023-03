Groen Brussel vraagt gelijklopende schoolvakanties voor Nederlandstalig en Franstalig onderwijs

Sinds dit schooljaar geldt in het Franstalig onderwijs een nieuwe vakantieregeling: een kortere zomervakantie met 4 langere rustperiodes tijdens een meer evenwichtig opgedeeld schooljaar. Voor gezinnen wiens kinderen school lopen in verschillende onderwijssystemen, kan dat voor moeilijkheden zorgen. “De vakanties lopen niet meer gelijk, en ouders moeten voor de verschillende periodes opvang voorzien”, zegt Verstraete. “Terwijl veel ouders graag gebruik maken van het aanbod in beide talen kunnen ze nu enkel terugvallen op het Nederlandstalig vakantieaanbod en omgekeerd. Dit gaat ten koste van de meertaligheid, wat net zo cruciaal is voor Brusselaars”, stelt het parlementslid.

“De problemen zullen zich nog scherper doen voelen in de paasvakantie, die in beide systemen op een volledig ander moment valt”, hekelt Verstraete. In het Nederlandstalig onderwijs is dat van 1 tot 14 april, in het Franstalig onderwijs van 1 tot 14 mei. “Volgend schooljaar zal dat ook gelden voor de krokusvakantie. Gezinnen met kinderen in beide systemen zullen dus niet samen vakantie kunnen nemen. Het zal ook niet mogelijk zijn om gebruik te maken van het vakantieaanbod in een andere taal dan die waarin een kind school loopt.”