Groen Brussel pleit voor stadsdichters in de hoofdstad

Brussel Verdachte van mesaanval in Brussels metrostel aangehou­den voor poging tot moord, nog één slachtof­fer in ziekenhuis

In een Brussels metrostel heeft maandagavond de 30-jarige Anwar H. enkele mensen aangevallen met een mes. Daarbij vielen drie gewonden, van wie er één even in levensgevaar verkeerde. Een 25-jarige man ligt nog steeds in het ziekenhuis. De aanvaller kon opgepakt worden en werd intussen voorgeleid wegens poging moord. Er is ook een psychiatrisch onderzoek bevolen.

1 februari