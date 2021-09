Gratis-winkel in Anderlecht is blijver: “Al luxehandtassen en bakken vinylplaten weggegeven”

AnderlechtDe gratis-winkel in de Anderlechtse Kuregemwijk is here to stay. Een viertal maanden geleden zag de winkel waar elk item gratis is, het levenslicht als pop-up, maar ondertussen wordt het concept vanwege succes verlengd. “Met deze winkel sla je meerdere vliegen in één klap.”