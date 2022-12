Gratis MIVB-cadeauverpakking in metrostation Rogier

Brussel Hof van Cassatie stuurt For­tis-rech­ter voor een tweede keer terug naar af

Het Hof van Cassatie ziet geen reden om opnieuw uitspraak te doen over de veroordeling door het Gentse hof van beroep van Christine Schurmans, een van de drie magistraten in de Fortis-zaak. In februari van dit jaar oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nog dat de rechtszaak tegen Schurmans niet eerlijk verlopen was. De magistrate was daarop opnieuw naar het Hof van Cassatie gestapt, maar dat heeft geoordeeld dat er geen reden is om het arrest van het Gentse hof te herbekijken.

20 december