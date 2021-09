Gratis concert Franse band Indochine op Brusselse Grote Markt haast meteen volzet

De keuze van Indochine om het verjaardagsfeestje in Brussel te houden, is niet onlogisch, want zanger Nicola Sirkis woonde tien jaar lang in de hoofdstad. Tegelijkertijd past het concert ook binnen de festiviteiten rond de 50ste verjaardag van de Fédération Wallonie-Bruxelles, de Franse gemeenschap. Die viering begint al op vrijdag 24 september, want dan is er op de Grote Markt al een hele concertreeks gepland.