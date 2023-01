Granaat uit Eerste Wereldoorlog ontdekt in plafond van woning in Koekelberg

Vilvoorde F1 raast door site Forges de Clabecq: “Fietssnel­weg als hefboom voor ontwikke­ling vervuild terrein”

Sinds de afbraak van de industriële installaties van Forges de Clabecq in de jaren tachtig, bleef de site waar de fabriek gevestigd was zo goed als leeg. Vandaag werd het symbolisch startschot gegeven voor de aanleg van een stuk fietssnelweg op het terrein. Fietssnelweg F1 moet Antwerpen via Mechelen en Vilvoorde met Brussel verbinden. “We zijn in de regio zowat de kampioen van de fietspaden”, aldus burgemeester Bonte (Vooruit).

23 januari