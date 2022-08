Graffitiartiest brengt met muurschildering op campus VUB hulde aan Caroline Pauwels

“De muurschildering was eigenlijk ongepland”, vertelt Kiwi. “Normaal had ik die dag een andere opdracht, maar die werd uitgesteld. Samen met een vriend heb ik toen afgesproken om te gaan schilderen op de free wall van de VUB. In eerste instantie wisten we nog niet wat we wilden creëren. Maar we hebben beiden aan de VUB gestudeerd, en aangezien het droevige nieuws van de afgelopen weken vonden we het een mooi idee om een eerbetoon te brengen aan Caroline Pauwels.”

Quote Ik heb haar persoon­lijk niet ontmoet, maar kreeg wel les van een professor die haar goed kende. Tijdens die lessen hebben we het vaak over haar ideeën gehad. Daar groeide mijn bewonde­ring voor Pauwels Kevin Stiers, alias Kiwi

“Ik heb haar persoonlijk niet ontmoet, maar kreeg wel les van een professor die haar goed kende. Tijdens die lessen hebben we het vaak over haar ideeën gehad. Daar groeide mijn bewondering voor Pauwels. Ze stond voor de verbinding tussen de wetenschap en samenleving, één van de belangrijkste taken van een universiteit. Een quote die ik me altijd zal herinneren is: ‘Don’t build bigger walls, but larger tables’. Daarmee doelde ze op het belang van de tafel in een mensenleven, als ontmoetingsplaats waar iedereen kan samenkomen en alles bespreekbaar is.”

Glimlach

De muurschildering werd afgewerkt in vier sessies van vier uur. “Best wel hectisch, want ik had ook nog andere opdrachten op de planning staan. De verf raakte ook een paar keer op waardoor we ons moesten haasten om nieuwe te gaan halen. Niet altijd even makkelijk, maar het is met veel liefde gedaan”, aldus Kiwi. Op de muurschildering staat Caroline Pauwels glimlachend afgebeeld, geflankeerd door de VUB-vos en witte duiven. “De beweging die ik erin verwerkt heb, staat voor vergankelijkheid, de duiven zijn een knipoog naar de tijd die vliegt. De wereld is vloeiend en constant in verandering. Ik heb haar nooit gesproken, maar ben er vrij zeker van dat Caroline Pauwels daar hetzelfde over dacht”, glundert hij.

Voorlopig is het nog niet zeker of de muurschildering permanent zal blijven. “Dat hangt af van wat de andere artiesten er willen aanbrengen. Maar moest de VUB mij vragen om een blijvend werk te maken, dan sta ik daar zeker voor open. Ik zou me vereerd voelen om iets permanent te kunnen achterlaten op de plek die mij als mens gevormd heeft.”

