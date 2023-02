Goederen Fedasil opgehaald met oog op openbare verkoop

Ontruiming kraakpand Paleizen­straat begonnen: eerste bussen vertrokken

De ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek is vanochtend begonnen. De bewoners leefden er in onmenselijke omstandigheden, en toch leek hun aantal de laatste drie maanden alleen maar toe te nemen. Het Brussels gewest brengt de overblijvende asielzoekers nu onder in drie andere opvangcentra. De eerste drie bussen zijn intussen vertrokken met zo’n 200 man.