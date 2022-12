‘Girls Make The City’ rolt actieplan uit voor een vrouwvriendelijke Marollenwijk

BrusselDit weekend stelde het project ‘Girls Make The City’ drie acties voor om de Marollen, en de publieke ruimte in het algemeen, toegankelijker te maken voor meisjes en vrouwen. Daarvoor werkten ze samen met 25 meisjes uit de buurt. “In een ideaal scenario wordt dit een levendige wijk, met evenveel meisjes als jongens en waar iedereen zich veilig voelt.”

‘Girls Make The City’ is een samenwerking tussen de progressieve vrouwenbeweging ZIJkant en sociaal-stedelijke organisatie Wetopia. Eerder dit jaar werd het initiatief geselecteerd door de Stad Brussel na een projectoproep rond gender en stedenbouw. “Verschillende studies tonen aan dat meisjes minder aanwezig zijn in de publieke ruimte dan jongens”, legt Julie Van Garsse van ZIJkant uit.

“Vaak begint dat verschil rond de leeftijd van 9 jaar”, gaat Van Garsse verder. “Vanaf dan beginnen de meeste jongeren in het openbaar af te spreken zonder ouders. Vooral op sportpleintjes, zoals basketveldjes of skateparken, stelt men vast dat jongens in de meerderheid zijn. Die plekken worden vaker gemeden door meisjes omdat ze zich er niet op hun gemak voelen. Andere studies toonden dan ook aan dat zowel objectieve onveiligheid als subjectieve, het gevoel dat er iets kan gebeuren, nog steeds heel aanwezig zijn. Daardoor gaan meisjes en vrouwen de publieke ruimte eerder vermijden. Maar dat heeft dan weer tot gevolg dat ze veel aspecten uit de stad missen.”

Wall of truth

Daar wil ‘Girls Make The City’ verandering in brengen. 25 meisjes en vrouwen tussen de 16 en 30 werden voor het project uitgenodigd om hun input te geven. Ze komen uit verschillende achtergronden, maar hebben één band met elkaar gemeen: de Marollen. “De meisjes zitten in een buurtvereniging, lopen school in de wijk of komen geregeld skaten of rolschaatsen in het skatepark aan Brussel-Kapellekerk. We kozen voor deze buurt omdat ze heel dichtbevolkt is, heel jong ook, en de weinige publieke voorzieningen die er zijn gedomineerd worden door jongens en mannen.”

Samen met de meisjes werd in vier workshops nagedacht over de pijnpunten van de wijk. “Zo hebben we bijvoorbeeld wandelingen georganiseerd om te onderzoeken welk potentieel de buurt heeft. Vanuit die workshops zijn drie concrete acties gekomen.” De eerste gaat over een verplaatsbare kiosk, die de meisjes kunnen gebruiken om activiteiten te organiseren. “Een bolderkar bijvoorbeeld, die kan ingezet worden om optredens of films te vertonen. Er staan ook andere groepsactiviteiten op het programma, zoals workshops yoga of skatelessen. Door in groep samen te komen geef je een sterk signaal, en het vergroot ook het veiligheidsgevoel van de deelneemsters.”

Tot slot komt er ook een ‘wall of truth’ in het skatepark. Daarop komen feministische citaten, of ervaringen die meisjes meemaken in de publieke ruimte. “Met die boodschappen willen we ook jongens en mannen sensibiliseren”, zegt Van Garsse. “Want ook al heet het project ‘Girls In The City’, een vrouwvriendelijke en veilige publieke ruimte komt iedereen ten goede. In een ideaal scenario worden de Marollen een levendige wijk, met evenveel meisjes als jongens en waar iedereen zich op hun gemak voelt.”

