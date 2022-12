Gezondheid van asielzoekers in de Paleizenstraat gaat zienderogen achteruit: “Dagelijks zien we een tiental personen met schurft”

SchaarbeekIn het kraakpand in de Schaarbeekse Paleizenstraat verblijven op dit moment meer dan 700 asielzoekers. Ze leven er in erbarmelijke toestanden, zonder enige verwarming of sanitair. Die leefomstandigheden maken dat er grote gezondheidsrisico’s optreden onder de bewoners.

“Op dit moment verblijven er meer dan 700 asielaanvragers in het gekraakt pand op de Paleizenstraat. Dat aantal blijft dagelijks toenemen”, zegt Anne-Sophie Loobuyck, teamleider van het mobiele hulpteam van Artsen Zonder Grenzen. De bewoners leven er in barre omstandigheden, zonder verwarming en stromend water. “Minstens tweewekelijks trekken we naar het pand om er de mensen te sensibiliseren rond gezondheid en persoonlijke hygiëne. Zo trachten we hen zo goed mogelijk door te verwijzen voor bepaalde vaccinaties, tegen difterie bijvoorbeeld. Daarnaast hebben we ook een hulppost opgericht in de buurt van Pacheco, waar die mensen terechtkunnen voor medische zorgen.”

“We delen ondere andere ook zeep, borstels en handgel uit zodat de mensen zichzelf kunnen verzorgen. Maar zonder stromend water is dat geen gemakkelijke taak”, legt Loobuyck uit. “Ze kunnen geen douche nemen of hun kleren wassen.” Ondertussen blijft de gezondheidstoestand van de bewoners achteruit gaan. “Exacte cijfers zijn moeilijk te geven, maar dagelijks passeert er toch een tiental mensen met schurft in onze medische hub. Er is ook één bevestigd geval van difterie, en een andere dat we momenteel aan het onderzoeken zijn. Bij de mensen die op straat leven, stelden we ook enkele gevallen van tuberculose vast.”

Volledig scherm © Marc Baert

Recht op opvang

19 december zouden de asielzoekers het pand moeten verlaten, al is dat nog niet zeker. “De meeste mensen zich zullen verplaatsen naar andere kraakpanden, of op straat belanden in het ergste geval. Maar zo verergert de situatie alleen maar. De mensen zijn in dat geval moeilijker te bereiken, en het risico bestaat dat sommige ziektes zich meer zullen verspreiden.” Voor de algemene bevolking zijn de gevolgen wel beperkt. “Wij hebben toegang tot sanitair en zijn gevaccineerd tegen aandoeningen zoals TBC. Maar dat is voor de asielzoekers niet het geval.”

Voor Loobuyck is het dan ook hoog tijd dat er een oplossing komt. “Fedasil is gestopt met medische screenings, en er is ook geen opvang meer beschikbaar. Terwijl het wel om mensen gaat die asiel hebben aangevraagd en dus recht hebben op onderdak. Dat moet dringend veranderen, zodat ze tenminste in humane condities kunnen leven.” Donderdag vond een overleg plaats tussen de gemeente Schaarbeek, Fedasil en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v). Daar werden echter geen concrete maatregelen getroffen. Er zou wel een zorgpunt komen waar de asielzoekers terechtkunnen voor basishulp. Voorlopig is het echter nog onduidelijk wanneer dat het geval zal zijn.

