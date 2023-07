Gezocht: verdachte van aanranding op trein tussen Leuven en Brussel op 15 april

Het slachtoffer stapte op de trein in het station van Leuven toen een man tegenover haar kwam zitten. Nadat hij haar in het Frans enkele vragen stelde over de aankomsttijd van de trein in Brussel-Noord, ging hij naast haar staan. Terwijl ze zijn vragen beantwoordde, viel hij haar lastig door zijn rechterarm over haar schouders te leggen. De man werd opdringerig en probeerde zijn hoofd tegen haar wang te leggen. Toen ze hem bleef wegduwen voelde ze een warme vloeistof in haar linkerarm waarop ze om hulp schreeuwde. De man stapte af in het station van Brussel-Noord en vluchtte via perron 9.