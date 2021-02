Gezin met twee kinderen (10 en 4) vermist na vertrek uit opvangcentrum

Ricardo Teca (41) en zijn vrouw Noemia (33) verbleven in de nacht van 12 op 13 februari in het opvangcentrum van het Rode Kruis aan de Kiekenmarkt in Brussel. Daar zijn zij diezelfde nacht nog vertrokken, samen met hun zoon Ricardinho (10) en hun dochter Richardine (4). Daarna hebben zij zich niet meer gemeld. Vader Ricardo had nog een afspraak met de psycholoog, maar ook daar is hij niet naartoe gegaan.

Er is geen sprake van criminele feiten. Toch zijn politie en parket ongerust over de familie. “Zeker vanwege de koude temperaturen en de jonge leeftijd van de kinderen”, aldus het Brussels parket.

Heeft u het gezin gezien? Of heeft u tips voor de politie? Neem dan contact op via het gratis nummer 0800 30 300 of via Child Focus op het nummer 116 000. Of laat een bericht achter via het online tipformulier van de federale politie.