Gewonde bij ongeval tussen personenwagen en tram op Lambermontlaan

Brussel Politie zoekt eigenaars van gestolen laptops en smartpho­nes

De lokale politie van de zone Brussel Zuid (Sint-Gillis/Vorst/Anderlecht) is op zoek naar de eigenaars van een groot aantal laptops en smartphones die gestolen werden in de hoofdstad. De spullen werden teruggevonden bij een huiszoeking in een drugdossier. Elf toestellen konden al terugbezorgd worden aan de eigenaars, en één daarvan is via de ambassade zelfs op weg naar Australië, maar de andere wachten nog steeds op hun baasje.

23 augustus