Gewezen Brussels minister Céline Fremault verdwijnt in 2024 van het politieke toneel

In La Dernière Heure laat Fremault weten dat het om een persoonlijke keuze gaat en dat ze ander carrièrepad wil bewandelen. “Ik heb zin in andere uitdagingen, ik heb verschillende projecten lopen. Op een bepaald moment moet je stop zeggen.”

De 48-jarige Ukkelse zal in 2024 twintig jaar actief zijn in de Brusselse politiek. Momenteel is ze fractieleider van oppositiepartij Les Engagés in het Brussels parlement. Tussen 2013 en 2019 was Fremault minister in de Brusselse regering, onder meer van Werk, Huisvesting, Leefmilieu en Energie.