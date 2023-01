Gewapende overvaller steelt 110 euro, maar toont berouw en geeft centen terug wanneer wijnhandelaar treurt dat hij door crisis amper iets over houdt

Het is op Facebook dat de uitbater van wijnwinkel Le Cellier de Vinalgros in het Hertogendal in Oudergem het verhaal van afgelopen donderdag doet. “Vandaag werden we verrast door een gewapende overvaller”, klinkt het. “Niet gepanikeerd, we stellen het goed, maar het was wel choquerend. De overvaller (die een motorhelm droeg, red.) eiste de inhoud van de kassa terwijl hij me bedreigde met een vuurwapen. Nadat ik hem 110 euro overhandigd had, vroeg hij nog meer cash geld. Ik heb hem daarop uitgelegd dat de situatie voor kleine zelfstandigen precair is. Na het betalen van onze rekeningen, lonen, belastingen en andere kosten blijft er amper iets over. Ook blijven de klanten meer en meer weg door de opeenvolging van de crisissen en de weinige klanten die wel nog komen, betalen allemaal met de bankkaart.”