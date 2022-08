Gewapende man in boeien geslagen in Ibis Hotel in Brussel: hotel drie uur afgesloten, actie afgelopen

Brussel Krantenar­ti­kel toont aan dat smokkelaar recidivist is: 40 maanden gevorderd

Een vijftiger uit Curaçao die betrapt was op drugsmokkel riskeert 50 maanden cel. De man was in het treinstation Brussel Zuid opgepakt met 89 bolletjes cocaïne in zijn lichaam, goed voor een gewicht van 1,2 kilogram.

26 augustus