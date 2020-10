Gewapende man die rondliep bij politiekantoor heeft psychologische problemen: “Hij heeft hulp nodig”

Politieagenten controleerden John C. (43) ‘s nachts omdat hij na het ingaan van de avondklok nog op straat liep in de buurt van het politiecommissariaat aan de Kolenmarkt, vlak bij de Grote Markt. Bij een controle van zijn rugzak vonden ze verschillende wapen waaronder een bijl en een kapmes. Wat hij daarmee van plan was, is nog niet bekend. De man moet nog worden verhoord.

Volgens de eerste berichten hield de politie er sterk rekening mee dat de man geradicaliseerd was. Dezelfde ochtend stelden verschillende bronnen die mening bij. De man stond niet geseind als geradicaliseerd en was in geen enkele databank gekend als lid van een extremistische groepering. Het OCAD bevestigde ook dat het dreigingsniveau van ons land hetzelfde bleef.

Hulp nodig

Zijn zus, die niet met naam genoemd wil worden, laat nu weten dat John C. al lange tijd ernstige, psychologische problemen heeft. Ze heeft al lang geen contact meer met haar broer, die inwoont bij zijn vader in Schaarbeek. “Wat ik wel kan zeggen, is dat ik vind dat hij in een instelling thuishoort. John is geen terrorist, hij heeft hulp nodig”, zegt de vrouw. “Maar we kunnen hem niet verplichten. Hij moet zich vrijwillig laten opnemen en dat heeft hij altijd geweigerd.”

De vader van John C. wilde dinsdagmiddag geen commentaar kwijt. De politie doorzocht de woning van C. Ook daar zouden volgens RTL verschillende wapens zijn aangetroffen, maar dat wil het parket niet bevestigen.