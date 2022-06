Gewapende man alweer op vrije voeten

Zondagavond omstreeks half 9 stond een man in bloot bovenlijf in de Sint-Bonifaaswijk in Elsene. De lokale politie ging meteen ter plaatse. “Gezien de omstandigheden hebben de agenten de man onder schot gehouden. Toen hij zich uiteindelijk overgaf, werd hij naar het politiebureau meegenomen. Niemand raakte gewond”, aldus de politie. De man werd ondertussen vrijgelaten.