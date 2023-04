Gevangenis vergist zich van naam en laat verkrachter vrij

Vorige vrijdag is de veroordeelde verkrachter Mohamed B.B. (65) per ongeluk vrijgelaten uit de gevangens van Sint-Gillis. Dat meldt het Nieuwsblad. De politie heeft de man meteen op de Most Wanted-lijst gezet en stuurde een opsporingsbericht uit.