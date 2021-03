Gesloten sectoren ‘vieren’ een jaar sluiting met ‘Operatie Slak’: “Regering moet ons redden”

Brussel/Elsene Opgelijst: 8 boekhan­dels die van Brussel een literaire hoofdstad maken

13 maart Wat hebben Victor Hugo, de zussen Brontë, en Charles Baudelaire gemeen? Juist, ze verbleven allemaal een tijdlang in onze hoofdstad, waar Herman Teirlinck inspiratie putte voor de eerste Vlaamse stadsroman, en dichters Arthur Rimbaud en Paul Verlaine de climax van een stormachtige romance beleefden. Maar ook recenter duikt Brussel op in de literatuur, zoals in de nieuwste roman van bestsellerauteur Lize Spit. Heel wat grote literaire namen werden aangetrokken door onze hoofdstad, en zo'n literaire stad kan natuurlijk niet zonder boekhandels. We sommen er acht op.