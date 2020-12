Geschorste leerkracht die Mohammedcartoon toonde, trekt naar Raad van State

Brussel “Meer immuniteit en strengere maatrege­len”: zo verklaart Steven Van Gucht milde daling Brusselse coronacij­fers

11 december Door afgelopen zomer te laat in actie te schieten om de coronabrand te blussen, was Brussel een tijdje de gebeten hond. Het laattijdige ingrijpen van Vervoort en co had er mee voor gezorgd dat België tegen een hevige tweede golf moest opboksen. Nu kan het Hoofdstedelijk Gewest de beste statistieken van ons land voorleggen. Voor hoeveel zitten de strengere maatregelen daar tussen? “De avondklok is zeker geen wondermiddel”, zegt Steven Van Gucht.