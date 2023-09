voetbal jupiler pro league Makhtar Gueye (RWDM) opent zijn rekening tegen Standard: “Deze treffer zal niet mijn laatste zijn”

Zoals verwacht heeft RWDM-trainer Claudio Caçapa op Standard gesleuteld aan zijn ploeg na de afgang in Club Brugge twee weken geleden. Luis Segovia in het centrum van de defensie en Makhtar Gueye voorin kregen voor het eerst een basisplaats. Toeval of niet, maar beiden hadden een groot aandeel in het 1-1-gelijkspel op Sclessin.