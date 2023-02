Gerecht schakelt versnelling hoger in zoektocht naar betoger die journalist aanviel met pepperspray

Eind 2021 en begin 2022 trokken verschillende betogingen tegen de coronapas en de verschillende coronamaatregelen door Brussel. Daarbij kwam het geregeld tot onlusten en relletjes, waarbij zowel de ordediensten als journalisten kop van Jut waren. In Brussel vond op 19 december 2021 de derde coronamars plaats. Alles verliep over het hele traject rustig tot omstreeks 16 uur een groepje relschoppers nadrukkelijk de confrontatie begon te zoeken met de politie die opgesteld stond in de Kleine Wetstraat. De agenten werden bekogeld met vuurwerk, takken, kasseien en glazen flessen, en zetten in reactie daarop traangas in.

Volledig scherm Deze man spoot pepperspray in het gezicht van een RTBF-journalist. © Federale Politie

Herkend

Het was echter niet enkel de politie die eraan moest geloven. Aan het Jubelpark werd RTBF-journalist Eric Boever door enkele betogers geïntimideerd. De journalist bracht verslag uit van de betoging tegen het Covid Safe Ticket (CTS), toen hij herkend werd door een groep manifestanten. Op videobeelden is te zien hoe de groep jongeren met mutsen en sjaals hun pijlen op de journalist richten. Hij werd ingesloten en er werd geduwd en getrokken. Na het incident werd Boever voor medisch onderzoek naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. “Ze waren erg jong. Gelukkig heb ik geen rechtstreekse klappen geïncasseerd, maar het scheelde niet veel. Uiteindelijk kreeg ik een volle lading traangas in mijn ogen gespoten”, aldus Boever na de betoging.

20 jaar oud

Veertien maanden na de onlusten is de man die verantwoordelijk was voor de pepperspray-aanval nog steeds niet geïdentificeerd. Daarom verspreidt het Brusselse parket nu een opsporingsbericht met foto’s van de jongeman die de pepperspray zou gespoten hebben. Het gaat om een jongeman van ongeveer 20 jaar oud, mager gebouwd, met volle wenkbrauwen en volle lippen. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte trainingsbroek met witte strepen aan de zijkanten, een grijsblauwe jas met kap en camouflageprint en een zwart-witte sjaal. Hij had ook een zwarte schoudertas bij zich.

Wie meer informatie over de feiten heeft, kan de politie contacteren via het tipformulier op de website van de federale politie, of via het gratis nummer 0800/30300.

