Geparkeerde auto vliegt spontaan in brand in Evere

voetbal 1A Dante Vanzeir helpt uitmuntend Union met hattrick voorbij zwak Standard: “Als team zetten we een toppresta­tie neer”

29 augustus Genieten geblazen was het voor de fans van Union zaterdagavond tegen Standard, van een tijdje voor de aftrap tot lang na affluiten. De Brusselaars wonnen in eigen huis oververdiend met maar liefst 4-0. Man van de match was Dante Vanzeir. Daar waar het in de vorige wedstrijd niet altijd lukte, ging het tegen de Rouches bijna met de ogen dicht. Een hattrick was zijn aandeel.