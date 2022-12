Geneeskundestudenten VUB vieren ‘Witte Jassenceremonie’

Decaan Dirk Devroey en Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel, hingen de hagelwitte jassen en bijhorende badge om bij de studenten van de eerste master Geneeskunde. Na een onderbreking door Covid konden de studenten eindelijk terug genieten van deze traditionele ceremonie.

“Het is een mooie dag omdat het een mijlpaal is”, zegt studente Lauren Cools. “De omschakeling van puur theorie naar praktijk, iedereen kijkt daar echt naar uit”. “Het wordt nu écht” vult jaargenoot Vincent Mingneau aan. “We gaan met patiënten bezig zijn en praktisch werken. Daar zijn we wel op voorbereid, maar dat we die kennis in de praktijk kunnen toepassen nu vind ik echt geweldig”.

Persoonlijke begeleiding

Volledig scherm © VUB

Vanaf het tweede semester zullen de studenten het overgrote deel van hun opleiding in het ziekenhuis voortzetten, midden in de medische praktijk. Mingneau kijkt er alvast naar uit: “Ik vind het geruststellend dat we vanaf nu persoonlijk begeleid worden. Je zit niet meer met z’n allen samen in een aula voor een algemene uitleg. We gaan nu effectief meer leren door te zien wat je wel of niet kan doen bij een individuele patiënt.”

De ceremonie vond plaats in een bijzondere en symbolische locatie: de ruwbouw van het nieuwe medisch-technisch blok van het UZ Brussel. Over enkele jaren zullen de studenten in opleiding de eersten zijn die in dat gebouw aan de slag mogen gaan. De bouw ervan kadert in het Ruimteplan, een uitbreiding van het bestaande ziekenhuiscomplex en een herschikking tot een modern, logisch en toegankelijk ziekenhuis met 67.000 m² extra zorgoppervlakte.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.