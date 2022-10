Gemeenteraadslid vrijgelaten door KI: “Hij is bereid om mee te werken”

Hicham Chakir werd een tweetal weken geleden opgepakt. Volgens Bruzz gebeurde dat toen de man landde op de luchthaven Brussels Airport, bij zijn aankomst na aan reis naar het buitenland, maar dat wordt door zijn advocaat tegengesproken. “Hij was inderdaad in het buitenland op vakantie toen hij in het kader van dit onderzoek werd gecontacteerd door de speurders”, zegt meester Sedad. “Hij heeft duidelijk gemaakt dat hij bereid was mee te werken en na zijn terugkeer in België, heeft hij de speurders laten weten dat hij in het land was, waarna hij van zijn vrijheid werd beroofd. Maar hij is dus voor alle duidelijkheid niet op de luchthaven in de boeien geslagen.”