Gemeenteraadslid in de gevangenis op verdenking van passieve omkoping

BrusselHicham Chakir, gemeenteraadslid in Sint-Jans-Molenbeek voor de PS, zit sinds 22 september in de gevangenis op verdenking van passieve omkoping. Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Afgelopen weekend werd de man onder aanhoudingsbevel werd geplaatst maar voor welke feiten was nog niet duidelijk. De raadkamer had hem vrijgelaten, maar het parket is tegen die beslissing in beroep gegaan.