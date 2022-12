Gemeentebestuur Sint-Lambrechts-Woluwe niet akkoord met uitbreidingsplannen Woluwe Shopping Center

Sint-Lambrechts-WoluweIn 2019 diende Eurocommercial, eigenaar van het Woluwe Shopping Center, een aanvraag in bij het Brussels Gewest voor een uitbreiding. Na een advies van het college van Sint-Lambrechts-Woluwe moest de plannen gewijzigd worden. Een nieuw voorstel dat eind dit jaar werd afgeleverd, leidde echter opnieuw tot een negatief advies. “Onvoldoende wijzigingen en niet in lijn met ecologische doelstellingen”, luidt het verdict.

De eerste reden voor het negatief advies is de bouwhoogte van de uitbreiding. “De door de vergunningsaanvrager voorgestelde vermindering van de hoogte met één verdieping is onvoldoende”, stelt bevoegd schepen Delphine De Valkeneer (Défi). “Het project is te massaal qua omvang, volume en esthetiek en houdt geen rekening met de omringende bouwcontext. De zijgevels zijn bovendien bijzonder slecht geïntegreerd in het stedelijk weefsel en te hoog.”

Volgens het advies moest het project aan de zijkant van het shoppingcenter extra plaats voorzien voor voetgangers. Daarvoor werd 2 meter extra afgestaan. “Maar deze afstand blijft te klein om een kwalitatieve openbare ruimte in te richten. De breedte van het voetpad, zoals die gepland is, laat niet toe een behoorlijk fietspad aan te leggen en tegelijkertijd een trottoirbreedte te garanderen die afgestemd is op het aantal voetgangers. Er is ook geen ruimte voor de aanplanting van een nieuwe rij bomen.” Tussen het Natura 2000-gebied in het Woluwedal en de Paul Hymanslaan en de Vanderveldelaan, zou immers een groene verbinding komen.

Dameffect

Ook de plannen voor een nieuwe ondergrondse parkeerplaats stroken niet met de visie van het gemeentebestuur. “Het uitbreidingsproject ligt in een gebied met een gemiddeld tot hoog overstromingsrisico. Het Woluwedal en het Woluwe Shopping Center zijn al meermaals overstroomd geweest”, meldt De Valkeneer. “Bovendien werd in het verleden al vastgesteld dat de bouw van de ondergrondse parkeerplaats in 2005, zorgde voor een ‘dameffect’.” Dat zorgde voor een grote stijging van het niveau van het grondwater onder de site en het water in het nabijgelegen Sint-Lambertuspark. “De bouw van een nieuwe ondergrondse parkeerplaats van 2 verdiepingen zou het grondwaterbeheer in het gebied dus ernstig kunnen verstoren en overstromingen kunnen veroorzaken.”

“Hoewel de afgifte van de stedenbouwkundige vergunning niet onder onze bevoegdheid valt, is het College van burgemeester en schepenen vastbesloten de belangen van de bewoners te verdedigen en zal het zich verzetten tegen elk project dat het stedelijk evenwicht van de wijk in gevaar brengt”, besluit de schepen.

