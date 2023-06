Gemeente Jette breidt Cambio-vloot uit met 20 extra deelwagens

MIJN TUIN. De ‘Tuin der Onlusten’, speeltuin van kunste­naars Al en Beg Balis: “Niet wat je in musea en galerijen ziet, maar écht bijzonder”

Rozenperkjes tussen een gladgestreken gazon met halverwege een fonteintje, of net één brok wilde natuur? Zo divers de ‘groene smaak’ van de Vlaming is, zo divers zijn ook de Vlaamse tuinen. In deze reeks gaan wij op zoek naar de meest bijzondere groene oases, en landen doen we vandaag bij kunstenaar Al Balis en zijn zus Beg in het schilderachtige Alsemberg (Beersel). Al bijna 35 jaar brengen ze er eigenzinnige kunst tot leven in de Tuin der Onlusten. We keken achter de poorten, en zagen dat een vleugje magie er nooit veraf is.