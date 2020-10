“Gelukkig kennen we onze weg al in systeem van tijdelijke werkloosheid”: Tom Bonte (AB) en Michael De Cock (KVS) reageren op nieuwe mokerslag voor Brusselse cultuurwereld

Afgelopen vrijdag hield ook de Brusselse cultuursector zo rond de klok van 9 uur de adem in tijdens de persconferentie van premier De Croo. Uiteindelijk zou het van maximaal 480 toeschouwers naar 200 gaan, en was er een gevoel van ‘Oké, we kunnen nog íets doen’. De koude douche kwam dik 24 uur later.