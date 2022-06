Geknelde kitten opgemerkt in motorblok van auto

Het mag al eens wat luchtiger zijn. De brandweer staat niet enkel paraat voor hevige branden en geknelde personen bij ernstige ongevallen, ook dieren helpen staat op hun lijstje.

“Vanochtend trok onze ploeg naar de Alexandre Markelbachstraat in Schaarbeek. Daar zat een kitten gekneld in een auto. We konden haar succesvol bevrijden. Van wie de kitten is, konden we niet achterhalen, al heeft deze wel nog zorg nodig. Daarop stelde een van de aanwezige politie inspectrices van de politiezone BruNo, voor om de kleine viervoeter te adopteren en te zorgen voor een warme en veilige thuishaven”, zegt woordvoerder Walter Derieuw.