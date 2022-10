Geknelde en vier lichtgewonden bij crash met twee wagens in Ganshoren

Het ongeval gebeurde zaterdagavond om 21.30 uur in de Pampoelstraat in Ganshoren. Om een nog onduidelijke reden, botsten twee personenwagens er tegen mekaar. In één van de wagens zat uitsluitend de bestuurster, die niet gewond geraakte. In de andere wagen zat een gezin met drie kinderen. De moeder, die op de passagiersstoel zat, moest door de brandweer bevrijd worden. Het dak van de wagen werd weggeknipt om haar uit de auto te krijgen. Ze was lichtgewond. Ook de vader en de drie kinderen liepen lichte verwondingen op en verkeerden in shock. Het hele gezin werd afgevoerd naar het ziekenhuis.