Geen vergunning en allerlei tekortkomingen: politie en brandweer sluiten toeristenverblijf in Sint-Gillis

Antwerpen/Brussel Succes voor Maximilien Van de Wiele op internatio­naal stripfesti­val met verhaal over tragedie Joegoslavi­sche oorlogen: “Droom nu van volwaardig album”

België is een stripland en met Maximilien Van de Wiele (28) die afkomstig is van Antwerpen en nu in Brussel woont, dient zich nieuw talent aan. Van de Wiele zorgde voor een opgemerkte passage op het Internationaal Historisch Stripfestival ‘Can for Balkans’ in Brasov (Roemenië). Hij sleepte er een speciale vermelding in de wacht met een verhaal over de tragedie van Tuzla (Bosnië en Herzegovina) tijdens de Joegoslavische oorlogen in 1995.

20 oktober