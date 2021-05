Geen toelating voor La Boum Test

Brussel Walvis blikt vooruit op heropening: “Ik hoor van klanten dat ze er zaterdag een maandloon gaan doorjagen, maar wij zitten nog met veel vragen”

7 mei Hoewel Senem Onal en Jordan Greenwood met nog heel wat vragen zitten met het oog op de heropening van de horeca, blijven de uitbaters van Café Walvis positief. Het bruisende café-restaurant in de Dansaertstraat gaat komende zaterdag dan wel met gemengd gemoed te lijf, het glas is eerder halfvol dan halfleeg. “We bevinden ons op onbekend gebied. Het is zenuwslopend dat we niet langer dan een paar dagen vooruit kunnen plannen. Maar we gaan onze klanten en medewerkers terugzien. Daar kijken we het meeste naar uit.”