Geen straf voor jonge dealer: “Om eigen druggebruik te betalen”

De jonge twintiger werd op 26 februari opgepakt in zijn woning in de Stevinstraat. De Brusselse politie had al enige tijd informatie gekregen dat er in het pand drugs werden gedeald en had daarop besloten de woning te observeren. De agenten stelden vast dat het een komen en gaan was aan de woning en hielden één van de bezoekers tegen. Die man had een kleine hoeveelheid metafedron bij en gaf toe dat hij die net had gekocht.