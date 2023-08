Geen protest tegen geplaagde Rammstein-frontman voor concert in Koning Boudewijnstadion: “Ik ben hier voor zijn muziek, niet voor hém persoonlijk”

Dispuut rond ter ziele gegane Eurostadi­on nog niet afgelopen

Bouwbedrijven Ghelamco en BAM hebben beroep aangetekend tegen het vonnis dat de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel eind maart heeft uitgesproken in het dossier rond het veelbesproken Eurostadion. Dat melden l’Echo en Bruzz en het nieuws wordt in gerechtelijke kringen bevestigd. De rechtbank besliste in maart dat de stad Brussel in 2018 de erfpacht mocht opzeggen die aan Ghelamco was gegeven om op het terrein van Parking C een voetbalstadion op te richten.