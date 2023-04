Geen gewonden bij woningbrand in Schaarbeek

Anne en Peter heffen voor het laatst het glas in ‘hun’ Standaard Boekhandel

Dat ze zullen worden gemist, is wel duidelijk. Zaterdagmiddag werden Anne Dockx en Peter Schoenaerts omringd door trouwe klanten en vrienden tijdens een receptie in de Standaard Boekhandel. Het ging om een afscheidsfeestje, want wie hen nog wil treffen in de winkel, zal zich moeten haasten.