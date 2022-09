Geen afvalophaling meer in Schaarbeekse wijk na agressie: “Veiligheid ophalers niet te garanderen”

Dinsdag in de vroege ochtend werden twee vuilnisophalers van Net Brussel fysiek aangevallen en bedreigd met een mes in de wijk rond het Liedtsplein. “Ze werden naar het ziekenhuis overgebracht om hun blessures te laten verzorgen, maar gelukkig zijn ze niet zwaargewond”, zegt schepen Lorenzino.

“Maat is vol”

Het is niet het eerste voorval in deze wijk in Schaarbeek. Op 24 augustus werden twee personeelsleden van Net Brussel geslagen met een schep en moesten ze naar spoed overgebracht worden. Op 30 augustus werd een vuilnisophaler bijna aangevallen door mensen die uit een café kwamen, maar hij kon ontkomen. De maat is nu vol voor de ploegen van Net Brussel, want zij hebben de vuilnisophaling in de wijk stopgezet.