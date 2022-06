Gedumpte vaten leiden tot ontmanteling drugsbende: tot 9 jaar cel gevorderd

Het onderzoek naar het labo ging van start toen in november 2021 een aantal vaten met chemisch afval werden aangetroffen in Anderlecht. Die bleken na onderzoek duidelijk afkomstig van een drugslabo en analyse van de bewakingsbeelden uit de omgeving leerde dat ze gedumpt waren door de bestuurder van een witte bestelwagen. Die bestelwagen kon teruggevonden worden en de bestuurder geïdentificeerd, waarna analyse van de gps van het voertuig en het gsm-toestel van de bestuurder leidde naar een loods in Herstal.

Dankzij afgeluisterde telefoongesprekken, analyse van ANPR-camera’s, observaties en een inkijkoperatie kregen de speurders van de federale gerechtelijke politie de bevestiging dat er in de loods een drugslabo gevestigd was, en konden ze verschillende andere verdachten identificeren. Het ging onder meer om de eigenaar van de loods maar ook om de Nederlandse bendeleider en twee Latijns-Amerikaanse mannen die in het labo actief waren als ‘koks’, en dus instonden voor de productie van de synthetische drugs. Op 26 mei 2021 werd bij een huiszoeking dan het labo ontmanteld. Dat bestond uit twee delen, een deel waar de drugs werden geproduceerd, en een leefgedeelte waar de ‘koks’ maandenlang verbleven. In de weken en maanden nadien werden de verschillende verdachten ingerekend. Zo konden de twee ‘koks’ opgepakt worden in een andere drugslabo, in Nederland.