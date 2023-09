Gedetineerde overleden in gevangenis van Haren

Feit of fabel: zit er al 45 jaar een lijk in een betonpij­ler van het viaduct van Vilvoorde?

Nu de renovatie van het viaduct van Vilvoorde voor acht jaar vertrokken is, wil industrieel ingenieur Alex Bosmans (62) graag klaarheid over het macabere verhaal dat al sinds de bouw van de brug voor waarheid verteld wordt. In één van de betonnen brugpijlers zou nog altijd het lijk van een arbeider zitten, die er midden jaren 70 tijdens het beton storten inviel. “Rijd ik over het viaduct, dan flitst dat beeld door mijn hoofd. Ik wil het weten: is het waar of niet?” We ontrafelen het mysterie.