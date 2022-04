Gedenksteen voor Armeense Genocide beklad

Het monument op het Henri Michauxplein werd daags na de herdenkingen van de volkerenmoord op Armeniërs in het Ottomaanse Rijk, die op 24 april plaatsvonden, beklad met drie halve manen - vermoedelijk een verwijzing naar de Turkse vlag - en de tekst “Fuck Paylan”. “Garo Paylan is een Armeense volksvertegenwoordiger in het Turkse parlement en is regelmatig het doelwit van nationalisten in dit land”, zegt het CAB. De politie van de zone Brussel-Hoofdstad-Elsene stuurde een patrouille ter plaatse om vaststellingen te doen, zei woordvoerster Ilse Van de keere. Er loopt intussen een onderzoek. Het CAB heeft het over “een uiting van vijandigheid en een poging om Belgen van Armeense afkomst te intimideren”. De organisatie spreekt zich uit tegen racisme en het aanzetten tot haat en roept “alle verenigingen van gemeenschappen uit Turkije” op om het vandalisme te veroordelen. “Het Comité staat ook klaar om in dit perspectief samen te werken met al diegenen die ervoor openstaan.”