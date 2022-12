Gebouw in Ukkel onbewoonbaar na hevige brand

Het vuur ontstond om 2.45 uur in een gebouw van drie verdiepingen in de Onderlinge Bijstandstraat in Ukkel. Nog voor de brandweer ter plaatse was, had de politiezone Marlow (Oudergem, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde) de bewoners geëvacueerd en een veiligheidsperimeter ingesteld. “Bij aankomst troffen we een uitslaande dak- en zolderbrand aan”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse branweer. “Via de houten vloer kon de brand zich uitbreiden tot de tweede verdieping. De oorzaak is accidenteel.”