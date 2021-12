Gearresteerde jongeman overleden in cellen van Brusselse politie

Etterbeek/Jette INTERVIEW. VUB-rec­tor Caroline Pauwels leert je het kleine eren: “Het is ontzettend belangrijk om van iedere dag te genieten”

“Het onmogelijke waarmaken zit in ons. Ik kan genezen. Een mens kan heel veel", schrijft Caroline Pauwels in haar nieuwe boek ‘Ronduit. Overpeinzingen van een possibilist’. De VUB-rector, die intussen bijna twee jaar met kanker leeft, gelooft daarin rotsvast in een betere wereld, als we zelf het heft in handen nemen. “Waarom zou je als volwassene niet af en toe heel zot mogen doen?”: Caroline Pauwels over puur optimisme, maar ook over haar Brussel en de jonge generatie. “Ik blijf hen bewonderen.”

13 december